Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mehrere Verletzte nach Autounfall

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße sind gestern gegen 23:30 Uhr mehrere Personen verletzt worden.

Ein 20-jähriger Mann aus Moers fuhr mit seinem PKW die Baerler Straße entlang und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die Rheinberger Straße in Richtung Moers Zentrum abzubiegen.

Ein 28-jähriger Mann aus Moers fuhr zeitgleich mit seinem Wagen die Rheinberger Straße aus Richtung Moers-Zentrum in Richtung Rheinberg.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des 20-Jährigen gegen einen Strom- und Postkasten auf einem Gehweg geschleudert wurde.

Der 20-jährige Fahrer eines Wagens hinter dem PKW des 28-Jährigen versuchte noch auszuweichen und kollidierte hierbei frontal mit einer Laterne.

Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen der ersten beiden Autos leicht bis schwer verletzt. Rettungswagen brachte sie in verschiedene Krankenhäuser. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell