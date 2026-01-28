Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Diebstahl von Firmengelände im Gewerbegebiet - Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Unbekannte Personen begangen in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 07:45 Uhr, einen Diebstahl von einem Firmengelände auf der Straße Rheinfeld.

Die Täter öffneten das verschlossene Eingangstor und gelangten auf das Firmengelände. Dort entwendeten sie einen Kfz-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen WES-ZE 20. Der Anhänger war unter anderem mit Metallteilen beladen.

Zum Abtransport des Anhängers müssen die Täter mit einem entsprechenden Zugfahrzeug vor Ort agiert haben. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260127-1042

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell