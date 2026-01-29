Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Beteiligter und Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Mittwoch (28.01.) ereignete sich gegen 08:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Straße Breiter Weg.

Eine 22- jährige Frau aus Rees, die die Straße in Richtung Trappstraße befuhr, touchierte beim Vorbeifahren einen rechts auf dem Parkstreifen abgestellten weißen Kombi-Pkw. Bevor die 22- Jährige sich vergewissern konnte, ob ein Schaden an dem geparkten Pkw entstanden ist, stieg ein älterer Mann in den weißen Kombi ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Wahrscheinlich hat er den Verkehrsunfall zuvor nicht wahrgenommen.

An dem Pkw des Mannes könnte vorne links ein Schaden entstanden sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass der Mann die Polizei kontaktiert. Ebenso können sich Zeugen, die die Situation beobachtet haben, bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden.

EG/Ref. 260128-0957

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell