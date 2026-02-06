Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Illegaler Handel mit Kokain

24-Jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Im Zusammenhang mit dem Programm "Sichere Innenstadt" kontrollierten Zivilkräfte des Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstagabend (5.2.) einen 24-jährigen Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Gegen 20.30 Uhr fiel den Einsatzkräften der Mann im Herrngarten auf, woraufhin sie den Entschluss fassten ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Plomben mit circa 12 Gramm Kokain. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass sich der 24-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen gebracht. Am darauffolgenden Tag (6.2.) wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Anschließend brachten ihn Einsatzkräfte in eine Justizvollzugsanstalt.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell