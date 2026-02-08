Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

Gemarkung Darmstadt (ots)

Gegen 02:00 Uhr kam es am Sonntagmorgen (08.02.), auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg auf der rechten Fahrspur auf das Fahrzeug eines 34-Jährigen, sowie dessen 29-Jährigen Beifahrerin und fünf Monate alten Säugling aus Darmstadt auf. Trotz eingeleiteter Maßnahmen verstarb die Beifahrerin noch am Unfallort. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Säugling blieb unverletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Norden für ca. vier Stunde voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen, die Autobahnmeisterei, sowie mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr Pfungstadt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell