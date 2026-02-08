PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Tankstelle überfallen

Lorsch (ots)

Am frühen Sonntagabend (08.02.) wurde eine Tankstelle in der Nibelungenstraße überfallen. Ein bisher unbekannter Täter betrat um 19.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem die zu diesem Zeitpunkt alleine anwesende 18-jährige Kassiererin dem Räuber das Bargeld in bisher unbekannter Höhe übergeben hatte, flüchtete dieser zu Fuß von dem Tankstellengelände. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

