Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Snackautomat aufgebrochen - Spiegelkappe gestohlen
Schalksmühle (ots)
Gestern früh wurde festgestellt, dass die Geldkassette eines Snackautomaten an der Hälverstraße durch Unbekannte geleert wurde. Offenbar wurde die dafür vorgesehene Bezahleinheit gewaltsam aufgehebelt, nun bittet die Polizei um Hinweise. Ebenso wurde am Mollsiepen in Rotthausen die Abdeckkappe eines Außenspiegels entwendet, die Tatzeit liegt in der Nacht auf Sonntag. Hinweise werden unter 0235391990 entgegengenommen.
