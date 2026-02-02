Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Dünnebrett, Altenaer Straße Zeit 02.02.2026, 06:50 Uhr bis 07:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 180 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 62 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid-Dickenberg, Fontanestraße Zeit 02.02.2026, 07:40 Uhr bis 09:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 68 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

3. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Zum Weißen Pferd Zeit 02.02.2026, 09:55 Uhr bis 11:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 173 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

4. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Worthstraße Zeit 02.02.2026, 11:35 Uhr bis 12:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 67 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde DO (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell