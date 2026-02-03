PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kierspe (ots)

1. Messstelle	Kierspe-Nott, B 237
Zeit				02.02.2026, 14:35 bis 16:46 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		330
Verwarngeldbereich 		17
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	5
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		106 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	GM.
2. Messstelle	Kierspe, Kölner Straße,
Zeit				02.02.2026, 17:24 bis 19:30 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		532,
Verwarngeldbereich 		19,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		70 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	WI.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

