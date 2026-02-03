Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Kierspe (ots)
1. Messstelle Kierspe-Nott, B 237 Zeit 02.02.2026, 14:35 bis 16:46 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 330 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 106 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde GM.
2. Messstelle Kierspe, Kölner Straße, Zeit 02.02.2026, 17:24 bis 19:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 532, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 70 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde WI.
