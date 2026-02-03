POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Am Samstag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, kletterten in die Räume und durchwühlten die Möbel. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei am Samstag nicht klären. Aus einem Gartenhäuschen Am Hahnenbusch wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ein Fahrrad gestohlen. Auch das Vorhängeschloss an der Laube ist verschwunden. Die Polizei bittet um ...

