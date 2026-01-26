Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Montag, 26.01.2026

Bonn (ots)

Am heutigen Montag, 26.01.2026, findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Solidarität mit Rojava" statt. Der Veranstalter rechnet mit 200-400 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend als Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Vivatsgasse - Friedensplatz - Friedrichstraße - Bonngasse - Bertha-von-Suttner-Platz - Wenzelgasse - Markt - Remigiusplatz

Die Versammlung endet gegen 20:00 Uhr wieder auf dem Münsterplatz.

Für die Dauer des Aufzugs muss entlang der Wegstrecke mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Demonstration begleiten.

