PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Montag, 26.01.2026

Bonn (ots)

Am heutigen Montag, 26.01.2026, findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Solidarität mit Rojava" statt. Der Veranstalter rechnet mit 200-400 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend als Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Vivatsgasse - Friedensplatz - Friedrichstraße - Bonngasse - Bertha-von-Suttner-Platz - Wenzelgasse - Markt - Remigiusplatz

Die Versammlung endet gegen 20:00 Uhr wieder auf dem Münsterplatz.

Für die Dauer des Aufzugs muss entlang der Wegstrecke mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Demonstration begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren