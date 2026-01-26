PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Im Weiler in Bonn-Duisdorf eingebrochen. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet um Hinweise.

Im Tatzeitraum zwischen Samstag (24.01.2026) 19:15 Uhr bis Sonntag (25.01.2026) 00:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf. Aus den Wohnräumen entwendeten die Einbrecher nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Bargeld und Schmuck und flüchteten daraufhin unerkannt vom Tatort.

Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

