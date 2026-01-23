Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrparteienhaus

Bonn (ots)

Am Freitagmorgen (23.01.2026) brach ein Unbekannter in ein Mehrparteienhaus in der Friedrichstraße im Bonner Zentrum ein.

Gegen 06:00 Uhr gelangte der Einbrecher auf bisher ungeklärtem Weg in das Haus und verschaffte sich Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort wurde er von einer Bewohnerin überrascht, nachdem diese aus ihrem Zimmer heraus Schritte im Wohnungsflur hörte. Als die Geschädigte daraufhin ihr Zimmer verlassen und nachgesehen habe, habe sie jemanden mit einer Taschenlampe aus der Wohnung in den Hausflur treppenabwärts laufen sehen. Um etwa 10:00 Uhr bemerkte ein weiterer Hausbewohner, dass sein Garagentor halb offen stand. Der Einbrecher hatte sich augenscheinlich über den Hausflur Zugang zu der Garage verschafft, zwei dort liegende Fahrzeugschlüssel an sich genommen und den in der Garage abgestellten Pkw nach Wertsachen durchsucht. Anschließend hatte die Person das Garagentor von innen zur Hälfte geöffnet und versucht, einen ebenfalls in der Garage gelagerten PA-Lautsprecher zu entwenden. Der schwere Lautsprecher wurde aber am Tatort zurückgelassen. Angaben zu weiteren gestohlenen Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

