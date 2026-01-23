Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Freitag, 23.01.2026

Bonn (ots)

Am heutigen Freitag, 23.01.2026, findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Angriff auf Kurden in Syrien" statt. Die Veranstalter rechnen mit 600-1.000 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr als Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Münsterplatz, Vivatsgasse, Friedensplatz, Friedrichstraße, Bonngasse, Zwischenkundgebung am Bertha-von-Suttner-Platz, Wenzelgasse, Markt, Remigiusplatz, Münsterplatz.

Mit dem Ende der Versammlung wird gegen 21:00 Uhr gerechnet.

Für die Dauer des Aufzugs muss entlang der Wegstrecke mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell