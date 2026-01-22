Polizei Bonn

POL-BN: Kontrolleinsatz in Bonn - Polizei ahndet zahlreiche Drogendelikte

Bonn (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) führte die Bonner Polizei erneut Kontrollen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in der Bonner Innenstadt durch. Im Rahmen des Einsatzes führten rund 20 Einsatzkräfte, darunter auch Zivilbeamtinnen- und beamte, insgesamt 36 Personenkontrollen durch. Des Weiteren wurden 16 Platzverweise ausgesprochen.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag unter anderem in den Bereichen des Bonner Hofgartens, des Kaiserplatzes und des Zentralen Omnibusbahnhofes. Hier konnten im Zuge des Einsatzes unter anderem sechs Ermittlungsverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet werden. Außerdem entdeckten die Polizistinnen und Polizisten drei Drogenverstecke, in denen entsprechende Substanzen sichergestellt werden konnten.

Unter anderem beobachteten die Einsatzkräfte einen 23-jährigen mutmaßlichen Drogendealer im Hofgarten bei dem Verkauf von Cannabis. Bei einer anschließend durchgeführten Personenkontrolle konnte weiteres Cannabis bei ihm gefunden werden. Der junge Mann wurde daraufhin für weitere Maßnahmen auf die Polizeiwache Innenstadt gebracht. Als ihm dort die Beschlagnahme seiner zwei mitgeführten Mobiltelefone eröffnet wurde, schlug er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme des 23-Jährigen an. Der Mann muss sich jetzt wegen des Handels mit Cannabis, wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs- und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Polizeibeamte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Auch gegen einen 22-jährigen Mann wird jetzt wegen mutmaßlichen Drogengeschäften ermittelt. Er konnte ebenfalls im Hofgarten mehrfach beobachtet werden, wie er Cannabis verkaufte. Der Verdächtige konnte kontrolliert werden. Nach Rücksprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Bei der Maßnahme konnten Kokain, ein Mobiltelefon sowie mutmaßliches Dealgeld sichergestellt werden.

Nachdem gegen einen 26-Jährigen nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Drogenhandels und der erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeipräsidium ein Platzverweis ausgesprochen wurde, konnte er von den Einsatzkräften wenig später erneut im Hofgarten angetroffen werden. Deswegen wurde er zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises und nach Anordnung durch einen Richter in Gewahrsam genommen.

