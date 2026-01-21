Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: 18-Jähriger nach versuchtem Autodiebstahl vorläufig festgenommen - Weiterer Tatverdächtiger flüchtig - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Ein 18-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend (20.01.2026) in Bonn-Poppelsdorf versucht, einen hochpreisigen Audi Q5 zu entwenden. Zur Tatzeit gegen 22:45 Uhr hatte der Fahrzeughalter seinen Pkw auf der Clemens-August-Straße mit laufendem Motor und eingestecktem Fahrzeugschlüssel zurückgelassen und sich in einen dortigen Schnellimbiss begeben. Plötzlich sei dann eine männliche Person aus einem davor geparkten Kompaktwagen ausgestiegen und zum Fahrzeug des Geschädigten gelaufen. Der Mann sei dann in den Audi eingestiegen und habe versucht, einen Gang einzulegen. Daraufhin eilte der Geschädigte aus dem Imbiss, überwältigte den 18-Jährigen und zog diesen aus dem Auto. Ein Zeuge und der Geschädigte hielten den mutmaßlichen Autodieb dann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Der Kompaktwagen, in welchem sich nach derzeitigem Sachstand mindestens ein Mittäter befand, war zuvor mit hoher Geschwindigkeit in die Sebastianstraße geflüchtet. Der Fahrer des Pkw wird als männlich, auffällig jung (ca. 18-20 Jahre) mit dunklen, mittellangen, gegelten Haaren beschrieben. Das flüchtige Fahrzeug konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Am Mittwoch (21.01.2026) hat das zuständige Kriminalkommissariat 14 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. In enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 18-jährige Tatverdächtige am Mittwochmittag wieder entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zu dem Fluchtfahrzeug und/oder dem Mittäter unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

