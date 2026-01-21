Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Loch: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht und bittet um Hinweise

Rheinbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochmorgen (21.01.2026) bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei um Hinweise zum Unfallverursacher. Gegen 05:30 Uhr hatte ein Zeuge auf der Locher Straße/L 210 einen verunfallten blauen Opel Corsa bemerkt und die Polizei verständigt. Fahrzeuginsassen befanden sich nicht mehr vor Ort. Anhand der Unfallspuren konnte nachvollzogen werden, dass das Fahrzeug die L 210 aus Loch kommend in Richtung Kurtenberg befahren hatte, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war und dort mit der Schutzplanke der Gegenfahrbahn kollidierte. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs, an dem beide Kennzeichen fehlten, stellten Polizeibeamte Blutspuren im Innenraum fest. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach möglicherweise verletzten Fahrzeuginsassen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Flächensuchhunde zum Einsatz kamen, führten nicht zum Antreffen von Personen im Umfeld des Unfallortes. Auch erste Ermittlungen in Krankenhäusern sowie an möglichen Halteranschriften führten nicht zum Antreffen des Fahrers. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrzeugführers. Wer hierzu oder zum Unfallhergang Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

