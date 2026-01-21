PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Loch: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht und bittet um Hinweise

Rheinbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochmorgen (21.01.2026) bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei um Hinweise zum Unfallverursacher. Gegen 05:30 Uhr hatte ein Zeuge auf der Locher Straße/L 210 einen verunfallten blauen Opel Corsa bemerkt und die Polizei verständigt. Fahrzeuginsassen befanden sich nicht mehr vor Ort. Anhand der Unfallspuren konnte nachvollzogen werden, dass das Fahrzeug die L 210 aus Loch kommend in Richtung Kurtenberg befahren hatte, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war und dort mit der Schutzplanke der Gegenfahrbahn kollidierte. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs, an dem beide Kennzeichen fehlten, stellten Polizeibeamte Blutspuren im Innenraum fest. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach möglicherweise verletzten Fahrzeuginsassen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Flächensuchhunde zum Einsatz kamen, führten nicht zum Antreffen von Personen im Umfeld des Unfallortes. Auch erste Ermittlungen in Krankenhäusern sowie an möglichen Halteranschriften führten nicht zum Antreffen des Fahrers. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrzeugführers. Wer hierzu oder zum Unfallhergang Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren