Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: 23-Jähriger bei versuchtem Straßenraub verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der in der Nacht zu Mittwoch (21.01.2026) in Pützchen versucht hat, einen 23-Jährigen zu berauben.

Zur Tatzeit gegen 02:25 Uhr war der Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er kurz vor der Bushaltestelle "Bonn Friedensstraße" im Bereich der Siegburger Straße von einem Unbekannten von hinten gegen den Kopf geschlagen wurde. Der Angreifer versuchte sodann, dem 23-Jährigen den Rucksack zu entreißen. Der Geschädigte setzte sich jedoch mit einem Faustschlag zur Wehr, woraufhin der Unbekannte von ihm abließ und davonlief. Der 23-Jährige erlitt bei dem Angriff aus bislang nicht geklärter Ursache eine blutende Schnittwunde am Rücken, die in der Folge im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie genau ihm diese Verletzung beigebracht worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Dynamik des Geschehens kann der flüchtige Mann lediglich als 1,75-1,80 m groß beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem der Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer das Geschehen beobachtet haben könnte wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

