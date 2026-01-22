Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Einbruch in Fachhandel für Küchenbedarf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In der Nacht von Dienstagabend (20.01.2026) auf Mittwochmorgen (21.01.2026) brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Küchenbedarfsfachhandel in der Sternstraße in der Bonner Innenstadt ein.

Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr hatten die Einbrecher sich Zugang über die Glasschiebetür des Geschäfts verschafft, indem sie diese gewaltsam einschlugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durchwühlten sie den Kassenbereich und entwendeten ein Mobiltelefon aus dem Fachgeschäft. Die Täter entfernten sich schließlich vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell