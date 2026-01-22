PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Einbruch in Fachhandel für Küchenbedarf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In der Nacht von Dienstagabend (20.01.2026) auf Mittwochmorgen (21.01.2026) brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Küchenbedarfsfachhandel in der Sternstraße in der Bonner Innenstadt ein.

Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr hatten die Einbrecher sich Zugang über die Glasschiebetür des Geschäfts verschafft, indem sie diese gewaltsam einschlugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durchwühlten sie den Kassenbereich und entwendeten ein Mobiltelefon aus dem Fachgeschäft. Die Täter entfernten sich schließlich vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren