Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme nach Wiedereinreisesperre wegen Mordes

Saarbrücken/ Perl (ots)

Am Montag, den 17. November 2025 gegen 17:00 Uhr, wurde ein 61-jähriger Italiener, dem zuvor die Wiedereinreise untersagt wurde, von Bundespolizisten an der Landesgrenze zu Luxemburg festgenommen.

Der 61-Jährige wurde im Jahr 2001 in Deutschland festgenommen und 2003 vom Landgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Nachdem er 10 Jahre seiner Haftstrafe in der Bundesrepublik verbüßt hatte, wurde er im Jahr 2021 aus der Haft nach Italien abgeschoben. Zugleich wurde gegen ihn eine befristete Wiedereinreisesperre verhängt. Bei Verstoß gegen diese würde die restliche Freiheitsstrafe fällig.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Italiener von Kräften der Bundespolizei in eine JVA eingeliefert.

