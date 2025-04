POL-PDTR: Blutspendemobil des DRK bei der Polizei in Idar-Oberstein

Birkenfeld (ots) - Am Montagmorgen, den 01.04.2025 zwischen 09:10 bis 09:25 Uhr, kam es in der Ortslage Birkenfeld auf dem Parkplatz der Sparkasse zu einer Unfallflucht. Hierbei parkte die Geschädigte ihren weinroten Kleinwagen auf dem Kundenparkplatz im rückwärtigen Bereich der Sparkasse Birkenfeld in der Schneewiesenstraße. Als sie gegen 09:25 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken ...

