Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Walberberg: Diebstahl von Quad und Anhänger - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am späten Donnerstagabend (22.01.2026) entwendeten Unbekannte in Bornheim-Walberberg ein Quad und einen Fahrzeuganhänger. Der weiße Anhänger des Herstellers "Karo" war am Straßenrand der Walberger Straße geparkt. Das bunte Quad mit den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Blau und bislang unbekanntem Fahrzeughersteller war auf dem Anhänger befestigt. Im Zeitraum zwischen 22:15 Uhr und 22:45 Uhr entfernten die Täter den Anhänger, samt des Quads, von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit dem Diebstahl des Anhängers und/oder des Quads in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell