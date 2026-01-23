Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht - Fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (22.01.2026) in der Bonner Südstadt verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen hohen Sachschaden. Der ebenfalls unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise.

Das Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen Lkw oder Bus gehandelt haben könnte, beschädigte zur Unfallzeit zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr fünf geparkte Autos auf der Ritterhausstraße in der Bonner Südstadt. Anhand der Unfallspuren konnte nachvollzogen werden, dass das Fahrzeug vermutlich zunächst die Schuhmannstraße aus Fahrtrichtung Reuterstraße befuhr und dann nach links in die Ritterhausstraße (Einbahnstraße) einbog. Während des Abbiegevorgangs kollidierte es mit drei auf der rechten Fahrbahnseite geparkten Pkw. Außerdem touchierte das Fahrzeug weitere zwei Autos, die auf der linken Fahrbahnseite in selber Fahrtrichtung abgestellt waren. Nach dem Unfall setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und flüchtete vermutlich in Richtung Bonner Talweg.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Unfall am Donnerstagmorgen in der Bonner Südstadt beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers geben können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell