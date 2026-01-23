PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht - Fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (22.01.2026) in der Bonner Südstadt verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen hohen Sachschaden. Der ebenfalls unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise.

Das Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen Lkw oder Bus gehandelt haben könnte, beschädigte zur Unfallzeit zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr fünf geparkte Autos auf der Ritterhausstraße in der Bonner Südstadt. Anhand der Unfallspuren konnte nachvollzogen werden, dass das Fahrzeug vermutlich zunächst die Schuhmannstraße aus Fahrtrichtung Reuterstraße befuhr und dann nach links in die Ritterhausstraße (Einbahnstraße) einbog. Während des Abbiegevorgangs kollidierte es mit drei auf der rechten Fahrbahnseite geparkten Pkw. Außerdem touchierte das Fahrzeug weitere zwei Autos, die auf der linken Fahrbahnseite in selber Fahrtrichtung abgestellt waren. Nach dem Unfall setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und flüchtete vermutlich in Richtung Bonner Talweg.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Unfall am Donnerstagmorgen in der Bonner Südstadt beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers geben können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:53

    POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Freitag, 23.01.2026

    Bonn (ots) - Am heutigen Freitag, 23.01.2026, findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Angriff auf Kurden in Syrien" statt. Die Veranstalter rechnen mit 600-1.000 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr als Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt: Münsterplatz, Vivatsgasse, Friedensplatz, ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:58

    POL-BN: Bornheim-Walberberg: Diebstahl von Quad und Anhänger - Polizei bittet um Hinweise

    Bonn (ots) - Am späten Donnerstagabend (22.01.2026) entwendeten Unbekannte in Bornheim-Walberberg ein Quad und einen Fahrzeuganhänger. Der weiße Anhänger des Herstellers "Karo" war am Straßenrand der Walberberger Straße geparkt. Das bunte Quad mit den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Blau und bislang unbekanntem Fahrzeughersteller war auf dem Anhänger befestigt. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:46

    POL-BN: Kontrolleinsatz in Bonn - Polizei ahndet zahlreiche Drogendelikte

    Bonn (ots) - Am Mittwoch (21.01.2026) führte die Bonner Polizei erneut Kontrollen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in der Bonner Innenstadt durch. Im Rahmen des Einsatzes führten rund 20 Einsatzkräfte, darunter auch Zivilbeamtinnen- und beamte, insgesamt 36 Personenkontrollen durch. Des Weiteren wurden 16 Platzverweise ausgesprochen. Ein Schwerpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren