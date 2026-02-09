Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn/Groß-Gerau/Riedstadt: Polizei stoppt vier berauschte Fahrer/Mit rund 2,8 Promille nach Fastnachtsveranstaltung losgefahren

Büttelborn/Groß-Gerau/Riedstadt (ots)

Die Polizei stoppte in der Nacht zum Sonntag (08.02.) und in der Nacht zum Montag (09.02.) mehrere berauschte Autofahrer. Bei vier Fahrerinnen bzw. Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Alkoholeinwirkung und in einem Fall auf Cannabiseinfluss bestand.

In der Nacht zum Sonntag (08.02.), gegen 1.40 Uhr, stoppten die Beamten in Büttelborn eine 43 Jahre alte Autofahrerin. Wie sich herausstellte, kam die Frau von einer Fastnachtsveranstaltung. Ein Atemlakoholtest zeigte 2,84 Promille an. Die 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihren Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

In der Nacht zum Montag kontrollierten Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen und der Polizeistation Groß-Gerau dann weitere drei berauschte Verkehrsteilnehmer. Gegen 1.10 Uhr regierte bei einem 25-jährigen Autofahrer im Ostring in Riedstadt ein Test positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Auf der A 67 bei Büttelborn stoppten Autobahnpolizisten gegen 1.30 Uhr einen 43 Jahre alten Autofahrer mit 2,62 Promille und "Im Schließgarten" in Groß-Gerau "pustete" ein 24-jähriger Wagenlenker gegen 3.40 Uhr sogar 2,74 Promille. Alle vier Kontrollierten erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Die Polizei in Südhessen macht in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf aufmerksam, dass die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte und Drogenbeeinflussung über die "tollen Tage" streng überprüft wird. Bei diesen Kontrollen werden sich die Polizeibeamtinnen und -beamten nicht nur auf die Hauptstraßen, sondern auch auf sogenannte "Schleichwege" konzentrieren. Ebenso werden die Alkoholkontrollen nicht nur zur Nachtzeit, sondern auch tagsüber durchgeführt.

Unsere Fastnachts-Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6206973

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell