POL-DA: Viernheim: Erneut Diebe auf Firmengelände/Flucht ohne Beute

Viernheim (ots)

Erneut in das Visier von Dieben geriet in der Nacht zum Montag (09.02.) eine Firma in der Erich-Kästner-Allee. Zunächst verschafften sich die Unbekannten über den Zaun Zugang auf das Firmengelände und legten anschließend Metallschrott zum Abtransport in Tragetaschen bereit. Die drei Unbekannten wurden bei der Tat beobachtet. Noch vor Eintreffen der daraufhin alarmierten ersten Polizeistreifen flüchten die Kriminellen ohne Beute vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Firmengelände wurde bereits in der Nacht zum 30. Januar von Metalldieben heimgesucht (wir haben berichtet).

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) sucht unter der Rufnummer 06252/7060 Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6207319

