Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter Täter geht leer aus und flüchtet
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Freitag (6.2.) gegen 17.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter mit einer weiblichen Begleitung ein Bekleidungsgeschäft in der Wilhelminenstraße. Im Anschluss verlangte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld unter Androhung von Gewalt. Nachdem die Verkäuferin der Forderung nicht nachkam flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte soll circa 14 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarz-grau gestreiften Jacke, einer weiten schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine weiße Papiertüte mit sich.

Seine weibliche Begleitung soll 14 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Sie soll mit einer weißen Kunstfelljacke, einer weiten blauen Jeans und schwarz-weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Zudem trug sie eine schwarze kleine Lederhandtasche mit sich.

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters und seiner Begleitung oder zum Tatgeschehen geben können. Sachdienliche Hinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

