Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Staatschutz ermittelt nach Volksverhetzung

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Zwischen Freitag (6.2.), 14 Uhr, und Sonntag (8.2.), 16 Uhr, klebten nach derzeitigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter mehrere Aufkleber in der Straße "Leisbühl" an ein Straßenschild, unmittelbar in der Nähe einer dortigen Arztpraxis. Der polizeiliche Staatschutz ist nun mit dem Fall betraut, da die Aufkleber volksverhetzende Schriftzüge aufweisen. Die Polizei entfernte diese umgehend und stellte sie als Beweismittel sicher.

Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem polizeilichen Staatschutz unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell