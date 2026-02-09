Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbruch in Schule

Wer kann Hinweise geben?

Erzhausen (ots)

Weil bislang unbekannte Täter in eine Schule in Erzhausen einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Kriminellen zwischen Samstag (7.2.), 14 Uhr, und Sonntag (8.2.), 15 Uhr, in die Schule in der Hauptstraße ein. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zugang in das Schulgebäude und durchwühlten einen Büroraum. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

