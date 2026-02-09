PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbruch in Schule
Wer kann Hinweise geben?

Erzhausen (ots)

Weil bislang unbekannte Täter in eine Schule in Erzhausen einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Kriminellen zwischen Samstag (7.2.), 14 Uhr, und Sonntag (8.2.), 15 Uhr, in die Schule in der Hauptstraße ein. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zugang in das Schulgebäude und durchwühlten einen Büroraum. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:10

    POL-DA: Darmstadt: 54-Jähriger ausgeraubt / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstagabend (7.2.), gegen 23.30 Uhr, einen 54-jährigen Mann im Bereich des Hiroshima-Nagasaki-Platzes verletzt und ausgeraubt haben. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen die Kriminellen ihn geschlagen und im Anschluss seinen mitgeführten Rucksack geraubt haben. Daraufhin ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:56

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannter Täter geht leer aus und flüchtet / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Am Freitag (6.2.) gegen 17.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter mit einer weiblichen Begleitung ein Bekleidungsgeschäft in der Wilhelminenstraße. Im Anschluss verlangte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld unter Androhung von Gewalt. Nachdem die Verkäuferin der Forderung nicht nachkam flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-DA: Dieburg: Staatschutz ermittelt nach Volksverhetzung / Zeugen gesucht

    Dieburg (ots) - Zwischen Freitag (6.2.), 14 Uhr, und Sonntag (8.2.), 16 Uhr, klebten nach derzeitigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter mehrere Aufkleber in der Straße "Leisbühl" an ein Straßenschild, unmittelbar in der Nähe einer dortigen Arztpraxis. Der polizeiliche Staatschutz ist nun mit dem Fall betraut, da die Aufkleber volksverhetzende Schriftzüge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren