Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Drogenfahrt und falsche Personalien bei Kontrolle am Alzeyer Bahnhof

Alzey (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Bahnhof Alzey zeigte ein Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Fahrer gegenüber den Polizisten falsche Personalien an. Eine Überprüfung seiner echten Personalien ergab schließlich, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf das Betäubungsmittel Kokain. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Schließlich wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 067019190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

