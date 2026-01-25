Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall infolge überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 61 - Eine Person schwer verletzt.

Roth (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, um 19:22 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Stromberg und Dorsheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 20-Jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Audi die A61 und überholte mehrere Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwindigkeit über den Seitenstreifen. Anschließend setzte er seine Fahrt mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und befuhr dabei beide Fahrstreifen. Dabei soll es unter anderem auch bereits zu einer Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers gekommen sein.

In einer Kurve verlor der 20-Jährige bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Beide Fahrzeug erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Zudem entstand Sachschaden an mehrere Leitplankenelementen. Die 50-Jährige Fahrerin des Pkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Ludwigshafen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Stromberg sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen waren ebenfalls im Einsatz.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge sowie der Führerschein des Unfallverursachers wurden sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Delikte eingeleitet.

Zeugen, die den Unfallhergang oder die vorausgegangene Fahrweise des Audi-Fahrers beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise und Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anzupassen sowie auf riskante Fahrmanöver zu verzichten.

