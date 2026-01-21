POL-VDMZ: Fahrer von Kleinlaster unter Drogeneinfluss
A 61/Rheinhessen (ots)
Bei der Überprüfung eines 49-jährigen Fahrers eines Kleinlasters, der am 20.01.2026 gegen 15:30 Uhr auf der A 61 bei Alzey mit einer Panne liegengeblieben war, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Da auch entsprechende Vortests positiv waren, musste der Fahrer mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 49-Jährigen droht nun mindestens ein Bußgeld mit Fahrverbot.
