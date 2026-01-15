PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Umgekippter Sattelzug sorgt für Unfall mit leichtverletzter Person

Westhofen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 kurz nach dem Parkplatz Rotenstein in Fahrtrichtung Ludwigshafen, bei dem ein Sattelzug von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen umkippte.

Durch den Unfall kam es, glücklicherweise, lediglich zu einer leichten Verletzung.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist bislang unbekannt.

Die Unfallstelle musste daraufhin zunächst teilweise gesperrt werden.

Zum Zweck der Fahrzeugbergung wird ein Abschleppunternehmen mit speziellem Kran herangezogen. Nach Mitteilung des Abschleppunternehmens wird die Bergung des Sattelzugs bis 16 Uhr etwa andauern.

Der Sattelzug ist mit wenigen Tonnen Textilien beladen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

