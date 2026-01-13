PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW kippt in Ausfahrt zur Seite

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Ein 31-Jähriger, der mit seinem PKW am 13.01.2026 gegen 00:45 Uhr an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim die A 61 verlassen wollte, verlor in der Abfahrt die Kontrolle über seinen Wagen und kippte zur Seite. Dabei befuhr der Mann die A 61 aus Fahrtrichtung Koblenz kommend. In der Rechtskurve des Ausfahrtbereichs verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Der PKW wurde dabei beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 5000 Euro. Der 31-Jährige und seine beiden 22- und 29-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 11.01.2026 – 15:14

    POL-VDMZ: Mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn unterwegs

    Waldlaubersheim (ots) - Am Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gegen 13:00 Uhr einen PKW Audi mit deutschen Kennzeichen auf der Bundesautobahn 61 bei Waldlaubersheim. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 46-jährige Mann aus dem Raum Kassel einen italienischen Führerschein aus. Abfragen ergaben, dass der Mann in der ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:09

    POL-VDMZ: Wetterlage - Behörden bitten um angepasste Fahrweise

    Rheinhessen (ots) - Die Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes vermelden für heute bis in die Nachtstunden hinein verbreitet stürmische Böen oder sogar Sturmböen zwischen 65 und 80 km/h aus südwestlichen Richtungen, in exponierten Lagen ist zudem mit schweren Sturmböen um 100 km/h zu rechnen. Aus diesem Grund wurde zu Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich des Autobahnkreuz Alzey an den exponierten ...

    mehr
