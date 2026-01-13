Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW kippt in Ausfahrt zur Seite

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Ein 31-Jähriger, der mit seinem PKW am 13.01.2026 gegen 00:45 Uhr an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim die A 61 verlassen wollte, verlor in der Abfahrt die Kontrolle über seinen Wagen und kippte zur Seite. Dabei befuhr der Mann die A 61 aus Fahrtrichtung Koblenz kommend. In der Rechtskurve des Ausfahrtbereichs verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Der PKW wurde dabei beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 5000 Euro. Der 31-Jährige und seine beiden 22- und 29-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell