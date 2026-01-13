PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Auffahrunfälle im stockenden Verkehr

Rheinhessen (ots)

Ein 29-Jähriger, ein 46-Jähriger und ein 54-Jähriger befuhren mit ihren PKW heute gegen 07:30 Uhr in dieser Reihenfolge die A 61 in Richtung Süden, als es in Höhe Rümmelsheim aufgrund hoher Verkehrsdichte zu einer Verkehrsstockung kam. Der 29-Jährige und der 46-Jährige konnten ihre PKW noch verzögern und abbremsen vor der Stockung, jedoch erkannte der 54-Jährige dies zu spät und fuhr dem 46-Jährigen auf. Hierdurch wurde dieser auf den PKW des 29-Jährigen geschoben. Die Autos des 29-Jährigen und des 46-Jährigen wurde durch den Aufprall so beschädigt, dass sei nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alle am Unfall Beteiligten klagten über leichte Schmerzen. Der 29-Jährige und der 46-Jährige wurden vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Den Gesamtschaden an allen drei PKW schätzt die Polizei auf mindestens ca. 12.000 Euro.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es gegen 08:41 Uhr an fast gleicher Stelle und in gleicher Fahrtrichtung. Ein 25-Jähriger bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr aufgrund der Verkehrsstockung verlangsamte. Der junge Mann fuhr auf den vorausfahrenden PKW eines 62-Jährigen auf. An beiden PKW entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau bekannt ist. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

