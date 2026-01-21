Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW kippt auf Seite (Korrektur Datum)

A 61/Rheinböllen, Stromberg (ots)

Ein 35-Jähriger kam mit seinem PKW am 20.01.2026 gegen 14:10 Uhr auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Stromberg nach links von der Fahrspur ab. Er berührte dabei mit seinem Wagen die Beton-Trennwand, lenkte nach rechts und prallte in die rechte Schutzplanke. Als er anschließend wieder ruckartig nach links lenkte, kippte der PKW auf die linke Seite. Anschließend richtete sich der Wagen direkt wieder auf. Der 35-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, unverletzt zu sein. An seinem PKW entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 10.000 Euro schätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

