Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich

A 61/Rheinhessen (ots)

Ein 42-Jähriger befuhr am 20.01.2026 gegen 17:20 Uhr die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als er zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und der Anschlussstelle Alzey nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr dabei ein Verkehrsschild, riss dieses aus der Verankerung und überschlug sich mit seinem PKW mehrfach. Letztendlich kam der PKW im Grünstreifen zum Liegen. Der 42-Jährige konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Er erlitt eine Platzwunde. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Das Auto musste mittels eines Abschleppkrans geborgen werden. Die rechte Fahrspur wurde für die Unfallaufnahme von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Alzey war ebenfalls im Einsatz. Im Rückstau ereignete sich ein Folgeunfall am Übergang der A 63 zur A 61 zwischen einem LKW und einem PKW. Hier blieb es bei Sachschäden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell