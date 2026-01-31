POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach erheblicher Fahrbahnverunreinigung A63 in Höhe Wörrstadt
Heidesheim (ots)
Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel ist die rechte Fahrspur der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Saulheim, sowie die Abfahrt Saulheim aufgrund von Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Da der Verursacher derzeit unbekannt ist bittet die Polizeiautobahnstation Heidesheim um mögliche Augenzeugen.
Polizeiautobahnstation Heidesheim, Telefon: 06132 - 950-0
