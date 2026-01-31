POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach erheblicher Fahrbahnverunreinigung A63 in Höhe Wörrstadt

A 61/Rheinhessen (ots) - Bei Kontrollen mit Schwerpunkt Lastkraftwagen konnten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.01.2026 in den Nachmittagsstunden mehrere Verstöße feststellen. Die Kontrollen fanden auf jeweils auf dem Parkplatz Steingewann an der A 61 bei Zotzenheim statt, auf den die Fahrzeuge jeweils gelotst wurden. Bei der Kontrolle eines Klein-LKW mit Anhänger stellten die Beamten gegen 13 Uhr fest, dass der 29-jährige Fahrer nicht über die ...

mehr