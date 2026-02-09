Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (8.2.) kam es gegen 19 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Georg-Büchner-Platzes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand attackierte aus bislang unbekannten Gründen eine Personengruppe, bestehend aus mindestens fünf Personen, einen 20-Jährigen. Hierbei verletzte ein bislang unbekannter Täter den jungen Mann mit einem Messer oberflächlich am Arm und am Rücken. Umgehend wurde der Verletzte von einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg. Zu den Kriminellen ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein sollen.

Hinweise zu dem Sachverhalt sowie zu den Tatverdächtigen werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell