Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Folgen

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots)

Am Morgen des 01.02.2026 wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz zu einem Unfall mit Personenschaden nach Teichwolframsdorf gerufen. Eine 47-Jährige war mit einem Leichtfahrzeug (45-km/h-Auto) die Hauptstraße entlanggefahren und nach links von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kollidierte sie mit einem Stromverteilerkasten. Sowohl der Stromkasten als auch das Fahrzeug wurden hierdurch stark beschädigt. Die Fahrzeugführerin sowie ihr 16-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die Beschädigung der Stromleitung sind derzeit etwa 20 Haushalte in der Ortslage Teichwolframsdorf ohne Strom. Reparaturarbeiten sind bereits im Gange. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße in Teichwolframsdorf etwa eine Stunde lang gesperrt. <PS>

