Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feuer zerstört Gartenlaube in Wittenförden

Wittenförden (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen eine Gartenlaube in Wittenförden in Brand. Hierbei soll nach aktuellem Erkenntnisstand gegen 04:30 Uhr ein lauter Knall wahrnehmbar gewesen sein, woraufhin die Gartenlaube in Brand geriet. Bei Ankunft der alarmierten Feuerwehr stand die Gartenlaube in Massivbauweise bereits in Vollbrand. Während des Löschangriffs der Feuerwehr Wittenförden kam es zu mehreren Explosionen. Als mögliche Ursache werden in der Gartenlaube gefundene Gasflaschen vermutet. Personen wurden bei dem Feuer in der Rabenhorststraße nicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandausbruchs dauern an. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (03883 631-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

