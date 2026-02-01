LPI-G: Seit Jahren ohne Führerschein unterwegs
Seelingstädt (ots)
Am 01.02.2026 gegen 01:00 Uhr wurde ein PKW-Fahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz zwischen Vogelgesang und Seelingstädt kontrolliert. Als der 61-Jährige zu seinem Führerschein befragt wurde, stellte sich heraus, dass er bereits seit über zehn Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. <PS>
