LPI-G: Seit Jahren ohne Führerschein unterwegs

Berga-Wünschendorf (ots) - Ein 38-Jähriger fiel am Samstag, den 31.01.2026 durch sein aggressives Verhalten auf. Nachdem er am Nachmittag eine ihm unbekannte Frau beleidigt und bedroht hatte, flüchtete er zunächst in Richtung Mildenfurth. Von dort gingen dann bei der Polizei weitere Notrufe über eine randalierende Person im Bereich einer Baustelle ein. Wie sich später herausstellte, handelte es sich hier ebenfalls um den 38-jährigen Deutschen. Noch während die ...

mehr