Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Fahrten müssen fast zeitgleich enden

Langenwetzendorf (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz führten am Samstag, dem 31.01.2026, Verkehrskontrollen im Bereich Langenwetzendorf durch. Dabei musste zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt werden. Gegen 13:15 Uhr wurde der Fahrer eines Opel nahe Wildetaube kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Wenige Minuten später wurde ein 55-jähriger Seat-Fahrer im Bereich Daßlitzer Kreuz kontrolliert. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,69 Promille. Gegen beide Personen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. <PS>

