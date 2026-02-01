PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gebäudebrand in Töppeln

Gera (ots)

Am Freitagmittag erhielt der Inspektionsdienst Gera eine Mitteilung von der Rettungsleitstelle über einen Gebäudebrand im Kraftsdorfer Ortsteil Töppeln. Bei Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr sowie der Beamten wurde eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus festgestellt. Der Bewohner verließ bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte das Haus und blieb unverletzt. Die Ortsdurchfahrt Töppeln war im Zuge der Löscharbeiten für über zwei Stunden gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden am Gebäude in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei Gera nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, welche derzeit noch andauern. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

