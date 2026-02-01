Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter selbst gestellt

Altenburg (ots)

Das schlechte Gewissen plagte offensichtlich einen 69 - jährigen, nachdem dieser am 30.01.26 gegen 13:00 Uhr in der Bonhoefferstraße von Altenburg eine Frau geschubst hatte. Der Mann fand sich kurze Zeit später selbst auf der Polizeidienststelle ein und stellte sich selbst. Die Frau mit welcher er in Streit geraten war und diese beim Schubsen zu Boden fiel ist derzeit noch unbekannt und wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden (Bezug: 26150/2026 - Tel.: 03447/4710).(AG)

