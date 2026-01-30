Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Haltestellen (0025473/2026)

Gera (ots)

Gera Gera. Am Donnerstagabend, den 29.01.2026, beschädigte ein 17-Jähriger eine Haltestelle im Bereich der A.-S.-Makarenko-Straße/ Pasternakstraße sowie an drei weiteren Haltestellen. Der Jugendliche beschmierte die Glasscheiben mit einem Permanentmarker und brachte dabei Schriftzüge mit Fußballbezug an. Eine Anwohnerin beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Der junge Mann konnte im Nahbereich festgestellt werden, räumte die Tat ein und zeigte sich einsichtig. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell