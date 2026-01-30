PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Haltestellen (0025473/2026)

Gera (ots)

Gera Gera. Am Donnerstagabend, den 29.01.2026, beschädigte ein 17-Jähriger eine Haltestelle im Bereich der A.-S.-Makarenko-Straße/ Pasternakstraße sowie an drei weiteren Haltestellen. Der Jugendliche beschmierte die Glasscheiben mit einem Permanentmarker und brachte dabei Schriftzüge mit Fußballbezug an. Eine Anwohnerin beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Der junge Mann konnte im Nahbereich festgestellt werden, räumte die Tat ein und zeigte sich einsichtig. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 07:17

    LPI-G: (LK ABG) Körperverletzung im Discounter (0025498/2026)

    Altenburg (ots) - Lucka. Am Donnerstagabend, den 29.01.2026, kam es gegen 19:45 Uhr in einem Discounter in der Clara-Zetkin-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein 44-jähriger Mann seinem 46-jährigen Gegenüber mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen. Beide Beteiligten ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:30

    LPI-G: (LK GRZ) Gewinnankündigung entpuppt sich als Betrug (0024201/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am Mittwoch wurde ein 85-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Ihm wurde telefonisch ein angeblicher Gewinn von über 30.000 EUR in Aussicht gestellt. Um diesen zu erhalten, sollte er jedoch zunächst Apple-Pay-Karten erwerben und die Codes übermitteln. Der Senior kaufte Gutscheinkarten im Gesamtwert von 1.250 Euro. Der Betrug fiel schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren