Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert unterwegs

Altenburg (ots)

Am 01.02.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 03:40 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem Opel Vectra durch. Die Kontrolle ereignete sich in der Altenburger Straße von Nobitz. Dabei wurde festgestellt, dass der 19 - jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

