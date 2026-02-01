Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert unterwegs

Altenburg (ots)

Am 01.02.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 03:40 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem Opel Vectra durch. Die Kontrolle ereignete sich in der Altenburger Straße von Nobitz. Dabei wurde festgestellt, dass der 19 - jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell