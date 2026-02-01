LPI-G: Alkoholisiert unterwegs
Altenburg (ots)
Am 01.02.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 03:40 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem Opel Vectra durch. Die Kontrolle ereignete sich in der Altenburger Straße von Nobitz. Dabei wurde festgestellt, dass der 19 - jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell