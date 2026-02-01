PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachteile auf Gehweg gestürzt

Altenburg (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz wurden am Samstag, den 31.01.2026 die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 07:15 Uhr gerufen. Grund für die Alarmierung war ein auf den Gehweg gestürzter Dachkasten eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße von Altenburg. Während die Polizei die Fahrbahn teilweise absperrte, sicherte die Feuerwehr die heruntergestürzten Teile und stellte sicher, dass vorerst keine weiteren Gegenstände vom Dach stürzen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

