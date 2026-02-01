Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachteile auf Gehweg gestürzt

Altenburg (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz wurden am Samstag, den 31.01.2026 die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 07:15 Uhr gerufen. Grund für die Alarmierung war ein auf den Gehweg gestürzter Dachkasten eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße von Altenburg. Während die Polizei die Fahrbahn teilweise absperrte, sicherte die Feuerwehr die heruntergestürzten Teile und stellte sicher, dass vorerst keine weiteren Gegenstände vom Dach stürzen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.(AG)

