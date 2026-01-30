Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Baustellencontainern (0024761/2026)

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit vom 28.01.2026, 18:00 Uhr, bis zum 29.01.2026, 07:30 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände in der Adelheidstraße, öffneten mehrere Container und entwendeten aus einem davon verschiedene Bauwerkzeuge. Zudem wurde aus einem dort abgestellten Lkw eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff entwendet. Der entstandene Beute- und Sachschaden dürfte mindestens vierstellig ausfallen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter 03661 621-0 zu melden. (DL)

