Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gewinnankündigung entpuppt sich als Betrug (0024201/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Mittwoch wurde ein 85-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Ihm wurde telefonisch ein angeblicher Gewinn von über 30.000 EUR in Aussicht gestellt. Um diesen zu erhalten, sollte er jedoch zunächst Apple-Pay-Karten erwerben und die Codes übermitteln. Der Senior kaufte Gutscheinkarten im Gesamtwert von 1.250 Euro. Der Betrug fiel schließlich einer aufmerksamen Verkäuferin eines Verbrauchermarkts im Neustadtring auf, sodass ein weiterer Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor derartigen Betrugsmaschen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell