PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Widerstand und tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte (0024073/2026)

Greiz (ots)

Greiz OT Gommla. Am Mittwochvormittag kam es im Greizer Ortsteil Gommla zu einem größeren Polizeieinsatz im Rahmen eines Amtshilfeersuchens. In einem Einfamilienhaus widersetzten sich zwei Frauen im Alter von 25 und 59 Jahren behördlichen Maßnahmen des Ordnungsamtes und des Bezirksschornsteinfegers, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Beim Betreten des Hauses wurden die eingesetzten Polizeibeamten mit Asche, einer breiartigen Substanz sowie einem Metalleimer beworfen. Beide Tatverdächtigen mussten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, wogegen sie sich nach Leibeskräften wehrten. Mehrere Beamte wurden dabei leicht verletzt. Zudem kam es zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und der Beschädigung polizeilicher Ausrüstung. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 07:20

    LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0024239/2026)

    Altenburg (ots) - Rositz. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der K222 bei Rositz ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Buschgruppe. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:15

    LPI-G: (LK ABG) Garagen aufgebrochen - Moped entwendet (0024352/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. In der Zeit vom 26.01.2026 bis zum 28.01.2026 kam es in Altenburg zu mehreren Garageneinbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich im Garagenkomplex in der Kastanienstraße gewaltsam Zutritt zu einer Garage. Ob daraus Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar. Zudem versuchten die Täter, zwei weitere Garagen aufzuhebeln, was ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren