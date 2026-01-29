Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Widerstand und tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte (0024073/2026)

Greiz (ots)

Greiz OT Gommla. Am Mittwochvormittag kam es im Greizer Ortsteil Gommla zu einem größeren Polizeieinsatz im Rahmen eines Amtshilfeersuchens. In einem Einfamilienhaus widersetzten sich zwei Frauen im Alter von 25 und 59 Jahren behördlichen Maßnahmen des Ordnungsamtes und des Bezirksschornsteinfegers, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Beim Betreten des Hauses wurden die eingesetzten Polizeibeamten mit Asche, einer breiartigen Substanz sowie einem Metalleimer beworfen. Beide Tatverdächtigen mussten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, wogegen sie sich nach Leibeskräften wehrten. Mehrere Beamte wurden dabei leicht verletzt. Zudem kam es zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und der Beschädigung polizeilicher Ausrüstung. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. (DL)

