Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0024239/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der K222 bei Rositz ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Buschgruppe. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

